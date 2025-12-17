「これって普通なのかな…？」男性の言葉に傷つくのに、うまく言い返せなかったり、なぜか自分が悪い気がしてしまったり…。モラハラは気づきにくいものですが、その背景には“やさしさ”や“相手を思う気持ち”が関係していることも。そこで今回は、無理を抱え込みがちな女性がハマりやすい傾向を紹介します。男性のことを優先しすぎてしまう“我慢体質”「相手を傷つけたくない」「波風を立てたくない」。そんな“我慢体質”が裏