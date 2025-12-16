12月18日（木） 深夜1:35〜2:05 放送新潟県でおまかせの旅▼美しい錦鯉の養鯉場が新潟に▼世界の富豪がこぞって買い付ける最高級の錦鯉に感動▼職人手作り高級箸のお店へ▼東野が岡村&バカリズムに夫婦箸をプレゼント、のはずが…値段を見て東野がまさかの発言!▼そんなに器が小さいの?一同がおどろいた東野の言葉とは?