産後すぐの頃、佐伯ゆか（32）は初めての育児に必死でした。慣れない授乳、止まらない夜泣き、思うようにいかない家事。ホルモンの乱れも重なり、毎日をなんとか乗り切っている状態。それでも、夫の俊介（34）は「大変だよな」「手伝うよ」と言ってくれる優しい人でした。なのに、赤ちゃんが泣くたびに“ゆかの方だけを見る”その視線が、ある日急に重く感じられたのです。これは、産後に積もった“見えない負担”にゆかが気づくま