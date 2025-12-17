冬になると、髪が広がりやすくなり、朝のスタイリングが思うように決まらないことも。特に肩ラインの長さはパサつきが目立ちやすく、ツヤが失われると一気に疲れた印象に見えてしまいます。そこで今回は、忙しい日でも上品に仕上がる「ツヤ見せねじりヘアアレンジ」を紹介。手軽さと大人らしさを両立でき、冬の乾燥による広がりを上手にカバーしてくれる万能アレンジです。冬の乾燥で広がる髪。理由を知れば扱いやすくなる冬は空気