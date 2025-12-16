きょうの為替市場はＮＹ時間に入って再びドル売りが優勢となっており、ユーロドルはロンドン時間の下げを取り戻している。ロンドン時間には１．１７ドル台前半まで下落する場面が見られた。一方、ユーロ円は１８２円台後半の水準に再び上昇しており、ユーロ発足以来の高値圏での推移を継続している。 明日はＥＣＢ理事会が予定されているが、今回は据え置きが確実視されている。ＥＣＢはインフレへの勝利