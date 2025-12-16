18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比550円安の4万9160円と急落。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては352.28円安。出来高は6047枚となっている。 TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.61ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49160