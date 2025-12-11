オリックスが、新外国人としてショーン・ジェリー投手（２８）＝ジャイアンツＦＡ＝を最上位にリストアップしていることが１７日、分かった。先発、リリーフ両方に対応し、メジャー通算９３登板の右腕を本格調査。何よりの魅力は、規格外といえるサイズだ。メジャー最高身長の２１１センチ。３年ぶりのリーグ優勝へ、超ＢＩＧな助っ投を戦力に加える構想だ。オリックスが、ビッグな新助っ人にロックオンした。投手力強化を目指