携帯電話などの料金に、新たな上乗せが導入されます。詳細は以下から。携帯各社のプレスリリース（KDDI、ドコモ、ソフトバンク、楽天モバイル）によると、各社は2026年3月の携帯電話、モバイルブロードバンド、固定ブロードバンドの利用料金に1回線あたり2.2円の「ブロードバンドユニバーサルサービス料」を上乗せするそうです。ブロードバンドユニバーサルサービス料は人口減少による採算の悪化や離島や山間部などの地理的条件で