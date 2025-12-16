ボートレース下関の「サンケイスポーツ杯準優進出バトル」が１８日に開幕する。長尾萌加（２４＝岡山）が手にした５４号機は前節のＧＩ・７１周年で安河内将が上位に仕上げて予選トップ通過。今節の出場エンジンは低調機寄りだけに別格に仕上がる可能性もある。「ペラは何もせずそのまま乗りました。普通に乗りやすかったし、起こしもスムーズだった。班での比較は一緒くらい」と好感触だ。前節の蒲郡ＧIIIオールレディー