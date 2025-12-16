ボートレース福岡の「日刊スポーツ杯」は１７日、予選３日目が行われた。岡祐臣（４１＝三重）は初日こそ６、４着も３日目７Ｒは２コースまくりで２勝目をゲット。得点率６・６０、１４位タイとして勝負駆けに持ち込んだ。着取りこそムラがあるが「足は全然問題ない。１２Ｒの中に入っても遜色なかった。行き足から伸びの方がいいけど、グリップ感があって押す感じもあった。競った山本（隆幸）選手とも遜色はない」とパワー