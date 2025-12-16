ボートレース芦屋の「ルーキーシリーズ第２４戦スカパー！・ＪＬＣカップ」が１８日に開幕。長谷川暖（２０＝岡山）は今年３回目の当地参戦。７月、９月の一般戦では予選をクリア。前回は準優５コースから２着で自身初の優出（６着）を果たした。「予選突破も初優出もここなので今節も頑張りたいですね」と早くも気合十分だ。相棒となる１８号機は２連率３９％で今節、使用されるエンジンの中ではトップの数字。エース９号機は