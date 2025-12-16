ボートレース徳山のＧIII「レノファ山口カップ」は１７日、準優勝戦が行われた。篠田優也（３９＝兵庫）は準優１０Ｒをインから逃げて優出一番乗り。「準優はバチッと合ってた。１Ｍ流れずに安心して乗れた。レースしやすくて中堅上位。強いて言えば行き足が良くてスタートを放っても大丈夫」と舟足は軽快だ。来年１月には２期キープしていたＡ１からＡ２へ降格。「抽選運に恵まれずペラも合わない時期が多かった。でも悪い