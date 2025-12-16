ナショナルズは今季まで巨人でプレーしていた左腕グリフィンと、単年で年俸550万ドル（約8億5300万円）、最大100万ドル（約1億5500万円）の出来高払いで合意したと大リーグ公式サイトが伝えた。巨人に所属した23年から3年間で通算54試合に登板し18勝10敗、防御率2・57。22年以来4年ぶりの大リーグ復帰で、来季は小笠原と先発枠を争う形になる。