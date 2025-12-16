櫻坂46が16・17日に『Buddies感謝祭 2025 EX』を千葉・幕張イベントホールにて開催した。17日の公演では二期生・井上梨名のアイドルとして最後のステージとなる『井上梨名 卒業セレモニー』も実施され、同公演のオフィシャルレポートが到着した。【ライブ写真29点】笑顔いっぱいのメンバーに囲まれる井上梨名『Buddies感謝祭』は2022年12月に日本武道館で初開催された、櫻坂46からBuddies（櫻坂46ファン）への感謝を伝えるイベ