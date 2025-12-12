「第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」の授与式典が17日、都内ホテルで行われ、ドジャースの山本由伸投手（27）が大賞を受賞した。ド軍のワールドシリーズ優勝報告会後初めてとなる公の場で、来年3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場に向け、前向きな意思を示した。既に出場を表明しているチームメートの大谷翔平投手（31）とともにWBC連覇に向かう。紺色のスーツ姿でさっそうと壇上に上がった。