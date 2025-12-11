WBA世界バンタム級正規王者・堤聖也（角海老宝石）が17日、東京・両国国技館で行われた『U-NEXT BOXING.4』で、世界5階級制覇のレジェンド、WBA同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）と対戦し、2―1の判定で激闘を制した。【会見フル・動画】堤聖也、ドネアとの激闘を制し逆転勝利試合後、鼻に絆創膏を貼り、腫れ上がった痛々しい姿で報道陣の前に姿を現した堤は、自らの顔を指しながら「人間の正しい鼻をしていないですね