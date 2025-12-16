元日のニューイヤー駅伝に出場するトヨタ紡織陸上部に、激励のパンが届けられました。 【写真を見る】「パンをエネルギーに変えて頑張っていきたい」トヨタ紡織陸上部に“パン100個”で山崎製パンがエール 元日のニューイヤー駅伝に向け 実業団日本一を決める元日のニューイヤー駅伝。29年連続29回目の出場となるトヨタ紡織陸上部に大会に協賛する山崎製パンから、ランチパッ