ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」は１８日、予選２日目が行われた。大峯豊は７Ｒ、６枠から道中追い上げ２着とし、好気配をアピールした。初日は連勝発進を決めるも２走目には待機行動違反による減点７で大きく後退した。それでも「いろいろと調整をして外周りとペラをやって好仕上がり。その日、その日に回転を合わせるだけですね」と減点をはね返すだけのパワーはありそうだ。調整の方向性も明確で上位浮上