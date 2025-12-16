前田滉（２５＝愛知）が１８日、ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」２日目６Ｒでインからコンマ１１のトップＳを決めて逃げ切り。ＳＧ初１着を決めた。８Ｒ発売中には水神祭が行われ、愛知支部メンバーを中心に盛大に祝福された。「良かったです。前づけがあったので気持ちが割り切れました。いつものイン戦より緊張しなかったです」とレースを振り返った。得点率５・６７でボーダー付近だが、トライアル１ｓｔ