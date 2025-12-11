世界的に名高いシューズブランド、マノロ ブラニクが日本限定モデル「MAYSALE」の新色を発表！クラシックとモダニティが融合したデザインで、ベージュ×ブラウンのヒールタイプとネイビー×ライトブルーのフラットタイプが登場します。エフォートレスな美しさと都会的な洗練を感じさせるこれらのシューズは、どんなシーンにもぴったり。タイムレスでありながら、今の時代にマッチ