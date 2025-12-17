メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県揖斐川町と三重県桑名市を結ぶ養老鉄道で運転免許を持たない駅員が客を乗せた電車を運転していた問題で、中部運輸局が改善指示を出しました。 養老鉄道では2025年6月と7月の2回、20代の男性駅員が客を乗せた列車を無免許で運転していました。 また、この駅員が運転室のかぎを無断で所持し頻繁に運転室に立ち入っていたこともわかっています。 中部運輸局は17日、養老鉄道に対して運