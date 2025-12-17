選定委員会の会議（17日 名古屋・中部地方整備局） 工事現場で見かける、分かりにくい看板。一目見ただけで工事の目的や内容が伝わる看板デザインの普及や拡大を目指す動きが愛知県で始まりました。 中部地方整備局などは「一目でわかる伝わる工事メッセージ大賞」を創設すると発表しました。 公共工事を知らせる看板は多くの人の目に触れるにもかかわらず、専門用語が多いなどの理由で工事の目的や内容が伝わりにく