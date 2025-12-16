岡崎商業高校の生徒たち（17日） 岡崎市の高校生たちがマグネットシールを使って警察官をかたる特殊詐欺被害への注意を呼びかけました。 岡崎市内では2025年10月末までで特殊詐欺の被害が80件確認されており、2024年の同じ時期に比べて27件増えています。 特に警察官をかたる詐欺が多く被害者は高齢者に限りません。 そこで少しでも被害を防ごうと地元の岡崎商業高校の生徒19人が特殊詐欺への注意を呼びかけるマグ