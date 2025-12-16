プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「肉詰め巾着の炊き合わせ」 「マグロとアボカドのサラダ」 「里芋のゴマ和え」 の全3品。 熱々の汁ものが美味しい季節。だしたっぷりの肉詰め巾着が主役の献立です。【主菜】肉詰め巾着の炊き合わせ 油揚げの中は柔らかな肉ダネ。野菜も一緒に煮含めたバランスのよい主菜です。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：430Kcal レシピ制作：料理