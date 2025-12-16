12月17日に沖縄サントリーアリーナで「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループBが行われ、琉球ゴールデンキングスがマカオ・ブラックベアーズ（マカオ）と対戦した。 第1クォーター開始1分37秒に先発出場のヴィック・ローがベンチに退くアクシデント。追いかける展開が続き、21－24と3点のビハインドを背負った。