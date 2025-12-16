ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」は１７日、予選２日目が行われた。井上一輝（３１＝大阪）は２日目２Ｒ、４カドからコンマ１２の好Ｓを決めると１Ｍは二番差しでバック２番手争いに浮上。２号艇の塩田北斗に競り勝って２着を奪った。タッグを組む５９号機は「威張れるほどではなく足は普通って感じ。道中の重さがあって出足がいいって感じでもない。初日のように軽快さが出れば満足」とレース後はペラ調整に