ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は１７日、２日間のトライアル１ｓｔが終了した。トライアル１ｓｔ最終戦となった２日目１２Ｒ、西山貴浩（３８＝福岡）は２コースから差してバックで伸びると２Ｍを先取りして１着。初戦５着と苦しいスタートとなったが、トライアル１ｓｔ４位に浮上して２ｎｄ進出を決めた。１ｓｔ組では評判の１４号機は「出足には寄って来たし、スリット近辺も上向いている。これをベー