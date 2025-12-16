ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は１７日、２日間のトライアル１ｓｔが終了した。トライアル１ｓｔ最終戦となった２日目１１Ｒ、関浩哉（３１＝群馬）はインの中島孝平が１Ｍ流れたところを５コースからまくり差して１着。トライアル１ｓｔ１位で２ｎｄへ駒を進めた。「伸びは上條選手がいいけど、他は一緒くらい。バックも追いついたし、２Ｍも余裕を持って回れて引き波も越えていた」と舟足にも力強い手応