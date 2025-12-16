Ｊ１京都に所属するブラジル人ＦＷラファエルエリアス（２６）の残留が１７日、決定的となった。他のＪクラブも獲得に乗り出していたが、来季も京都でのプレーを決断した。昨季６月にクルゼイロ（ブラジル）から期限付き移籍で加入。残留争いの渦中だったチームを１５試合１１得点で残留に導いた。完全移籍した今季も、２７試合でリーグ２位タイの１８得点。クラブのＪ１最高順位更新となる３位に貢献した。者貴裁（チョ