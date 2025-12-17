米ドナルド・トランプ大統領は16日、アメリカへの渡航を禁止または制限する対象を、現行の19カ国から39カ国に拡大する大統領令に署名した。11月にワシントンで州兵がアフガニスタン国籍の容疑者に銃撃されるという事件が起き、トランプ大統領は国家安全保障を理由にアフガニスタンほかイラン、ミャンマーなど12カ国からの入国を原則禁止、キューバなど7カ国からの渡航を制限した。今回の動きにより、来年のW杯で出場国のファンがア