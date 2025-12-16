Nothingのサブブランド「CMF by Nothing」から9月29日に発売された「CMF Headphone Pro」を使ってみました。Nothingは8月28日に初のオーバーイヤー型ヘッドホン「Headphone (1)」を発売したばかり。2025年はスマートフォンだけでなく、オーディオ製品にも注力したという姿勢がうかがえます。 CMF Headphone Proのカラバリは3色。Nothing公式サイトでの価格は1万5800円 CMF Headphone Pro