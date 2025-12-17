メ～テレ（名古屋テレビ） 17日午後、三重県御浜町で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、17日午後2時半ごろ御浜町柿原の住宅で「建物が燃えている。中から衣服が焼けた女性が出てきた」と近くで畑仕事をしていた男性から110番通報がありました。 消防車など6台以上が出動し、火は約3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅のほか車庫や車が全焼しま