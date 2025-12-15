ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は１７日、２日間のトライアル１ｓｔが終了した。末永和也（２５＝佐賀）は１８日に行われるトライアル２ｎｄ１２Ｒ３枠で登場。「シャフトを下げて正解。直線の体感が良くなった。グリップもしていた。収穫ですね。水面にも慣れてきた」と舟足を万全の状態に仕上げて臨む。今年は１３優出７Ｖ。３月地元・からつＧＩ・７１周年記念を制し、１０月津ダービーでＳＧ初優勝。直