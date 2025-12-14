ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦（１７日、両国国技館）で、正規王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）に１―２の判定で敗れた暫定王者ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）のトレーナーであるレイチェル夫人が、判定に異を唱えた。ドネアは４ラウンドに右の連打で堤をぐらつかせるなど、年齢を感じさせないキレのいい強打を繰り出して優位に試合を進めたが、気持ちを前面に押し出して前に出るタフな堤に追い上げられ、あと一歩及ば