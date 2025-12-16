米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油-127.4万（4億2442万） ガソリン＋480.8万（2億2563万） 留出油 +171.2万（1億1850万） （クッシング地区） 原油-74.2万（2086万） ＊（）は在庫総量