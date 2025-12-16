オーストラリアのビーチで起きた銃撃事件をめぐり、地元当局は17日、24歳の男を殺人罪などあわせて59件の罪で起訴しました。オーストラリア・シドニー近郊で14日に起きた銃撃事件では15人が犠牲となり、事件現場のビーチには多くの花が手向けられていました。地元当局は17日、24歳の男を殺人やテロ行為など、あわせて59件の罪で起訴しました。男は父親と2人で銃撃を行いましたが、父親は警察に撃たれ、現場で死亡が確認されていま