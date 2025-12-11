Ｊ１Ｇ大阪が来季の新戦力として、２０２４年パリ五輪代表で横浜ＭのＦＷ植中朝日（２４）の獲得に乗り出していることが１７日、複数の関係者の話で分かった。既に正式オファーを提示。広島、長崎などと争奪戦になっているが、Ｇ大阪加入が濃厚になっているという。福岡県出身の植中はＪＦＡアカデミー福島から２０年に当時Ｊ２の長崎入り。高卒２年目の２１年に１９試合で１０得点を挙げた。２２年に横浜Ｍへ完全移籍。２４年