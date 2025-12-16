【Amazonセール：RICOH】 開催期間：12月31日23時59分まで 【拡大画像へ】 Amazonで、RICOHの15.6インチ無線有機ELタッチディスプレイ「Light Monitor 150BW」がセール価格で販売されている。期間は12月31日23時59分まで。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい