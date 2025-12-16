女優・相武紗季（４０）が１２日、ＴＢＳ「知識の扉よ開け！ドア×ドアクエスト」に出演した。相武は１２日、自身のインスタグラムで「初めて知る職業にワクワクしました」と報告。２０１６年に５歳上の一般男性と結婚し、長男（８）、長女（５）の２児ママとなったが、４０歳とは思えぬエクボの愛くるしい姿に「美しい！」「相変わらず美人だなぁ♥」「可愛すぎる」「世界一美しい人妻」「めちゃくちゃ可愛い♥」