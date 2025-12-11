Ｊ１Ｃ大阪が来季の新戦力として、Ｊ２今治のＵ−２２（２２歳以下）日本代表ＭＦ横山夢樹（２０）の獲得に乗り出していることが１７日、複数の関係者の話で分かった。既に正式オファーを提示しており、長崎などと争奪戦になっているという。東京都出身の横山は帝京高から２０２４年に当時Ｊ３の今治に加入した。昨季は高卒１年目ながら２９試合６得点を挙げ、チームのＪ２昇格に貢献。今季も２５試合で６得点６アシストと存在