◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア●（１７日、東京・両国国技館）ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、王座統一に成功した。世界５階級を制覇したＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２―１の判定で下した。盛り返し、後半にポイントを重ねてレジェンドを撃破した。ドネア