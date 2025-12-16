さいたま地裁で、判決を言い渡された被告が窓ガラスを割る事件がありました。17日午後5時前、さいたま地裁から「判決を受けた被告がガラスを割った」と110番通報がありました。この被告は救急搬送されましたが軽傷で命に別条はなく、他にけが人はいませんでした。警察によりますと、被告が自分の裁判で判決を言い渡された後、何らかの理由で裁判所の窓ガラスを割ったということです。警察が窓を割った動機や事件当時の状況を調べて