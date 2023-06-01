¡ÚAmazon¡§¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥»ー¥ë¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§12·î18Æü0»þ～12·î29Æü23»þ59Ê¬ Amazon¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï12·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï Îû¹ö°É¼÷Ïº ´°Á´ÈÇ¡×¤ä¡¢¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖDC¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¹ー