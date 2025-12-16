ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、王座統一に成功した。世界５階級を制覇したＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２―１の判定で下した。盛り返し、後半にポイントを重ねてレジェンドを撃破した。試合には右袖に同郷・熊本の「重岡銀次朗」「重岡優大」の刺しゅうを入れたコスチュームで入場。試合後も着用して、会見に臨み「コイツら近くに感じていたかったので、勝手に入