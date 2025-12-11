◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア●（１７日、東京・両国国技館）ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦は、正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、世界５階級を制覇した同級暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２ー１の判定で下して、王座を統一し、２度目の防衛に成功した。ジャッジ２人がそれぞれ１１５ー１