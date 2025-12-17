卓球女子の人気選手、長崎美柚（２３）が１７日、自身のインスタグラムを更新。「ＫＡＮＧＯＬ」とコラボしたウエアなどを着た最新ショットを公開し、反響を呼んだ。プレー中の姿とは雰囲気の違う柔らかな姿に、コメント欄などでは「わはっ！素敵なお嬢さん」、「とても美しい」、「私服姿も最高！！！」、「モデルさん？」、「ばりかわー♥」との声が寄せられていた。