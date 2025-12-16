今回発表された「世界の都市総合力ランキング」。このなかで東京は、9年間続いていた3位から一つ順位を上げ、ニューヨークを抜いて初めての2位となりました。ランキングでは、世界の主要48都市を経済、文化・交流、交通・アクセスなどの6分野、あわせて72の指標で評価。東京は、文化・交流部門の「外国人訪問者数」や「ナイトライフ充実度」などで大きく順位を上げたほか、居住部門で「飲食店の多さ」が1位となりました。このほか