ファミリーマートの新提案「あそべるコンビニ」とは。ファミリーマートは17日、新戦略を発表。その名も「あそべるコンビニ」です。ファミリーマート・細見研介社長：衣食住+“遊”というコンセプトを取り入れるコンビニにしていきたい。クレーンゲームやカプセルトイは現在、全国約1600店舗で展開されていて、近い将来5000店舗での設置を目指すといいます。さらに、「ファミマで推し活」も。ファミマプリントでは、簡単に自分の推