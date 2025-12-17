17日午後4時過ぎ、京都市右京区の片側2車線の市道で車5台が絡む事故がありました。この事故で3人が救急搬送され、そのうち40歳の女性が心肺停止の重体、同じ車に乗っていた1歳の女の子も軽傷を負いました。また、60歳男性も軽傷です。現場は「東映太秦映画村」から北に300メートルほどの場所で、警察が事故の詳しい状況を調べています。