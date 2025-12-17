「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦」（１７日、両国国技館）３つの世界戦が行われ、盛り上がりをみせた興行となったが、リングを彩ったラウンドガールにも注目が集まった。Ｕ−ＮＥＸＴラウンドガールの野々宮有希、吉田明加、森かんな、神城朱里の４人がネイビーのワンピース姿で華を添えた。ＳＮＳでは「美人ばっかやったな」、「レベル高すぎた」、「良すぎる」、「全員可愛いやんけ！」、「左はかわいい、